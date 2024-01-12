Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Границу не пройти: у россиян начинают массово изымать загранпаспорта прямо в аэропортах

Границу не пройти: у россиян начинают массово изымать загранпаспорта прямо в аэропортах

С середины декабря прошлого года вступили в силу поправки к закону о порядке выезда из России и въезда в страну, которые вызвали большой резонанс в обществе. Документ детально регламентирует ситуации, при которых гражданам необходимо сдавать загранпаспорта на хранение, а также случаи, когда паспорт может быть признан недействительным.

Согласно обновленным правилам, россияне, которым по тем или иным причинам ограничен выезд за пределы страны, обязаны добровольно сдать свой загранпаспорт, а также служебный или дипломатический, если таковой имеется. Перечень категорий граждан с ограничением на выезд остался прежним - это должники, банкроты, военнослужащие, лица со доступом к сведениям особой важности, подозреваемые и обвиняемые по уголовным делам и другие.

Порядок сдачи конкретизирован - лица со доступом к гостайне передают паспорт работодателю, призывники - в миграционную службу МВД, сотрудники спецслужб - в свои кадровые подразделения.

Важный момент - загранпаспорт не выдается обратно до момента снятия ограничений на выезд из страны. При этом специальных санкций за несоблюдение данного требования закон не предусматривает. Исключение - лица с доступом к секретной информации. В случае если такой человек не сдал паспорт работодателю, его могут признать недействительным и изъять прямо на границе.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok