Границу не пройти: у россиян начинают массово изымать загранпаспорта прямо в аэропортах

С середины декабря прошлого года вступили в силу поправки к закону о порядке выезда из России и въезда в страну, которые вызвали большой резонанс в обществе. Документ детально регламентирует ситуации, при которых гражданам необходимо сдавать загранпаспорта на хранение, а также случаи, когда паспорт может быть признан недействительным.

Согласно обновленным правилам, россияне, которым по тем или иным причинам ограничен выезд за пределы страны, обязаны добровольно сдать свой загранпаспорт, а также служебный или дипломатический, если таковой имеется. Перечень категорий граждан с ограничением на выезд остался прежним - это должники, банкроты, военнослужащие, лица со доступом к сведениям особой важности, подозреваемые и обвиняемые по уголовным делам и другие.

Порядок сдачи конкретизирован - лица со доступом к гостайне передают паспорт работодателю, призывники - в миграционную службу МВД, сотрудники спецслужб - в свои кадровые подразделения.

Важный момент - загранпаспорт не выдается обратно до момента снятия ограничений на выезд из страны. При этом специальных санкций за несоблюдение данного требования закон не предусматривает. Исключение - лица с доступом к секретной информации. В случае если такой человек не сдал паспорт работодателю, его могут признать недействительным и изъять прямо на границе.

Автор: Семен Подгорный