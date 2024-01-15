Бывшему главе федерации бокса в Башкирии вынесли приговор за разбой и кражи

Накануне в городе Стерлитамаке прошел громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказались четверо жителей города, которых обвиняли в серии преступлений, включая вымогательство, разбой и кражи.

Главным фигурантом дела стал Егор Хлынцев, сын известного в городе тренера по боксу. До недавнего времени Егор возглавлял Стерлитамакскую городскую федерацию бокса. Однако вместо развития спорта он предпочел заняться преступной деятельностью вместе с тремя сообщниками - Раушаном Ибрагимовым, Алексеем Колесниковым и Вагизом Исмагиловым.

Согласно материалам дела, первое преступление этой группы было совершено в январе 2022 года. Тогда Хлынцев в ходе одной из встреч жестоко избил местного бизнесмена и похитил его внедорожник Lexus LX450.

После этого на протяжении полугода Хлынцев и его сообщники продолжали вымогать у бизнесмена деньги. Они требовали переписать на них 50% доли в его компании. При этом злоумышленники не гнушались применять физическую силу и угрозы.

В марте 2022 года банда совершила еще одно дерзкое преступление - они проникли на склад и похитили 84 единицы дорогостоящего оборудования для майнинга криптовалют. Ущерб от этой кражи составил более 1,2 миллиона рублей.

На суде подсудимые отрицали свою вину. Тем не менее, совокупность улик и показаний свидетелей позволили суду признать их виновными. Егор Хлынцев как зачинщик и активный участник всех преступлений был приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельники получили условные сроки от 3 до 3,5 лет.

В то же время, адвокаты осужденных заявили, что намерены обжаловать приговор, так как считают его слишком суровым. Пока решение суда еще не вступило в законную силу, и это громкое дело может получить продолжение.

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Автор: Семен Подгорный