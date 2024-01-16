Обвиняемый в ДТП с гибелью блогера Дианы Сафаровой отказался от адвоката

В Чишминском районном суде Башкирии 15 января должны были пройти прения сторон по громкому делу о гибели в аварии известной блогерши Дианы Сафаровой. Однако обвиняемый водитель Вадим Латыпов неожиданно отказался от услуг своего адвоката и попросил время для поиска нового защитника.

Этот ход вызвал недоумение у адвоката семьи погибшей Дианы. По ее мнению, такое решение может быть попыткой затянуть судебный процесс. Ведь ранее на заседаниях Латыпов отрицал свою вину в трагедии. Более того, он даже отказывался комментировать обвинения в свой адрес.

Следующее заседание по этому резонансному делу назначено на 22 января. Судьба Вадима Латыпова, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, находится под вопросом. Ведь изначально он частично признавал свою вину. Однако затем стал все отрицать.

Напомним хронологию трагических событий той роковой майской ночи 2023 года. По версии следствия, Латыпов, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль Toyota Camry. Двигаясь по улице Революционная в Чишмах, он неожиданно подрезал Honda Civic под управлением 33-летней Дианы Сафаровой. В результате опасного маневра ее автомобиль врезался в забор, а сама Диана погибла на месте от полученных травм.

Предполагаемый виновник скрылся после аварии. Однако его быстро разыскали и задержали. На допросах Латыпов часто путался в показаниях. Он пытался оправдаться тем, что его якобы ослепил встречный автомобиль. Однако эти заявления полностью опровергли кадры с камер наблюдения и запись очевидицы.

Трагическая гибель матери троих малолетних детей вызвала большой резонанс в республике. Родной дядя Дианы, народный артист Башкирии Анвар Нургалиев, очень жестко охарактеризовал обвиняемого. Он назвал Вадима Латыпова «ничтожеством, неспособным признать свою вину».

После похорон 10 мая опеку над тремя осиротевшими детьми Дианы Сафаровой взяла на себя ее мама. А дальнейшая судьба предполагаемого виновника гибели их матери по-прежнему остается под вопросом. Смоет ли Латыпов позорное пятно со своей репутации и наконец признает ли свою вину — покажет время.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ