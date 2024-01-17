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Правоохранители задержали пиарщицу главы Башкирии Елену Прочаковскую

Правоохранители задержали пиарщицу главы Башкирии Елену Прочаковскую

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание в подмосковном городе Красногорске Елены Прочаковской, руководителя управления по социальным коммуникациям администрации главы Башкирии. Об этом сообщил Telegram-канал «Красногорская правда».

Согласно информации источника, госпожа Прочаковская была задержана сроком на 48 часов в рамках расследования уголовного дела, которым занимается отдел Следственного комитета России по городу Красногорску.

По данным издания «Коммерсант», Елене Прочаковской могли предъявить обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения, а также в мошенничестве в крупном размере — по статье 159, часть 3 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время мобильные телефоны госпожи Прочаковской недоступны. Получить оперативный комментарий по этому поводу от пресс-службы Следственного комитета Московской области журналистам не удалось.

Елена начинала свою карьеру в одной из Красногорских школ учителем русского языка и литературы, а в 2017 году её таланты разглядел Радий Фаритович Хабиров, возглавлявший в то время Подмосковный Красногорск.
В 2018 году Елена Прочаковская в составе команды Хабирова отправилась на новое место работы - в ЦУР республики Башкортостан.

Автор: Семен Подгорный
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