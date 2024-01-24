В Башкирии завершили расследование убийства 16-летней девушки и ее парня

Следственный комитет Республики Башкортостан 23 января сообщил, что 23-летний житель Миякинского района Тимур С. предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве и ДТП со смертельным исходом.

По информации следствия, 24 февраля 2023 года Тимур приехал из Уфы в село Киргиз-Мияки, чтобы отомстить своей 16-летней бывшей девушке Виктории С. Он выследил ее, когда она находилась в автомобиле со своим новым 20-летним знакомым Иваном С. у парка. Вооружившись ножом и в приступе ревности, Тимур нанес им множественные ножевые ранения. Иван скончался в машине, а Виктория - в больнице.

После этого злоумышленник скрылся с места преступления на машине своего отца, а затем пересел на свой ВАЗ-2114 и направился в Уфу. Однако в пути он выехал на встречную полосу и столкнулся с Ладой Гранта. В результате аварии водитель Гранты погиб, а его пассажир и обвиняемый получили травмы и были госпитализированы.

Тимур признал свою вину по всем пунктам обвинения. В ближайшее время уголовное дело будет передано в Верховный суд республики.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети