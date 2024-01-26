ГИБДД начнет массово штрафовать водителей: коснется каждого

Верховный суд Российской Федерации принял важное решение, которое вызвало широкий общественный резонанс среди автовладельцев. Судебное определение поставило точку в дискуссии о допустимости использования шторок на передних боковых стёклах транспортных средств, ограничивающих обзор с места водителя.

Суть дела заключается в следующем: Верховный суд встал на сторону автовладельцев, постановив, что установка дополнительных приспособлений на передние боковые стёкла, таких как шторки, не является нарушением правил дорожного движения. Данное решение стало итогом рассмотрения административного дела, в рамках которого сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали водителя за использование шторок, однако не смогли обосновать обвинение.

Помимо этого Верховный суд указал, что для составления протокола о нарушении достаточно самого факта нарушения без необходимости его фото- или видеофиксации.

Кроме того, следует отметить, что 1 сентября 2023 года начал действовать обновлённый перечень технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства. Согласно новым требованиям, светопропускание лобового стекла и остекления, через которое обеспечивается передний обзор для водителя, должно быть не менее 70%, а для автомобилей с бронированной защитой — не менее 60%.

Автор: Семен Подгорный