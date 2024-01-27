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Число задержанных и арестованных из-за митингов в Башкирии перевалило за 100 человек

Число задержанных и арестованных из-за митингов в Башкирии перевалило за 100 человек

В Башкирии растет число фигурантов уголовных и административных дел, связанных с протестами в поддержку Фаиля Алсынова (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сегодня, 27 января, стало известно о том, что за неделю с 17 по 25 января суды Башкирии ознакомились с 103 делами исключительно об административных правонарушениях, связанных с неутвержденными митингами.

Кроме того, по данным на 27 января минимум 26 человек являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках - такую цифру удалось подтвердить в настоящее время. Таким образом, после акций протеста в Баймаке на прошлой неделе под разбирательство попали уже 129 граждан.

Больше всего административных протоколов было составлено по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неподчинение законным указаниям полицейского. В общей сложности таких дел оказалось 83, при этом наибольшее количество рассмотрели Баймакский райсуд (46 протоколов) и Кировский райсуд Уфы (27 материалов). Еще 7 дел по этой статье разобрал Сибайский городской суд, по одному – Зилаирский, Гафурийский межрайонные суды и Стерлитамакский районный суд.

18 протоколов было составлено по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ за участие в несогласованной акции протеста, повлекшей нарушение функционирования объектов инфраструктуры. 9 таких дел рассмотрел Кировский райсуд Уфы, 5 – Баймакский районный суд, 4 – Абзелиловский райсуд.

По части 2 статьи 20.2 КоАП РФ о проведении публичного мероприятия вне установленного порядка уведомления было инициировано три разбирательства. По одному делу прошли слушания в Кировском, Советском райсудах Уфы и Кугарчинском межрайонном суде.

В Уфе арестовали 59-летнюю участницу митинга в поддержку Алсынова**

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В Уфе арестовали 59-летнюю участницу митинга в поддержку Алсынова**
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Баймак Уфа происшествия суд
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