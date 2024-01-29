Индексация выплат на 7,4%: законы вступят в силу с 1 февраля

С 1 февраля 2023 года в Российской Федерации вступает в силу целый пакет законов, затрагивающих социальную сферу и повседневную жизнь граждан.

Одним из ключевых нововведений станет индексация различных социальных выплат и пособий на 7,4%. Эта мера коснется более 20 миллионов россиян, получающих свыше 40 видов разнообразных компенсаций, доплат и прочих социальных гарантий от государства. Для многодетных семей, пенсионеров с небольшими накоплениями и других малообеспеченных категорий граждан повышение размера выплат станет существенной прибавкой к их невысоким доходам.

Помимо этого, с 1 февраля увеличится надбавка к пенсии для отдельных категорий граждан. Речь идет о летном составе гражданской авиации и работниках угольной отрасли. Для них размер надбавок будет пересматриваться ежеквартально в индивидуальном порядке.

Кроме того, расширится объем данных в реестре аварийного жилищного фонда. Теперь в него должна включаться информация обо всех многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Это позволит гражданам получать актуальные и достоверные сведения о состоянии дома, в котором они проживают.

Наряду с этим, ужесточаются требования к допуску к гостайне. Теперь лица с двойным гражданством или видом на жительство в другом государстве не смогут получить такой доступ в связи с повышенными рисками утечки конфиденциальной информации.

Наконец, банки обязуют бесплатно информировать вкладчиков об окончании срока действия их вкладов, чтобы люди не упускали момент их пролонгации и не лишались начисленных процентов.

Автор: Семен Подгорный