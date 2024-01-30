Жительница Башкирии держала в плену собственную 10-летнюю дочь

В одном из городов Башкирии произошел шокирующий случай — мать держала собственную десятилетнюю дочь взаперти, лишив ребенка свободы и нормального детства.

Как стало известно из сообщения Федеральной службы судебных приставов, мать ребенка запрещала ему выходить на улицу, гулять с друзьями, посещать школу. Девочка была полностью изолирована от внешнего мира, соседи даже не подозревали о ее существовании. При этом женщина сама не работала и не ухаживала должным образом за дочкой.

В конце концов суд вынес решение — передать девочку на воспитание отцу, с которым мать на протяжении многих лет запрещала дочери общаться. Однако женщина, игнорируя решение суда, неоднократно меняла место жительства, пряча и удерживая дочь. В итоге их объявили в розыск.

Отмечается, что эта правонарушительница даже не пользовалась банковской картой, чтобы ее невозможно было отследить, а также никому не открывала дверь в квартиру. Тем не менее, судебным приставам города Стерлитамака удалось установить местонахождение матери и ребенка.

Когда приставы приехали забирать девочку, женщина пыталась воспрепятствовать исполнению решения суда. На нее составили 2 протокола об административных правонарушениях. Ребенка временно определили в центр «Семья», где с ней работают психологи и другие специалисты. Отец девочки, проживающий в Москве, уже выехал, чтобы забрать дочь домой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП России по РБ