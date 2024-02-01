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С апреля запретят: в ГИБДД назвали категорию россиян, которые не смогут получить права

С апреля запретят: в ГИБДД назвали категорию россиян, которые не смогут получить права

С апреля 2024 года в России вводятся новые ограничения на получение водительских прав, которые коснутся определенных групп граждан. Согласно сообщению, распространенному пресс-службой ГИБДД, с 1 апреля 2024 года будет введен полный запрет на выдачу водительских удостоверений для некоторых категорий населения.

Эти изменения вступят в силу после принятия поправок в федеральный закон о безопасности дорожного движения. Это означает, что ряд граждан больше не сможет сдать экзамен на право управления автомобилем и получить водительское удостоверение.

Кто же попадет в эту неприятную ситуацию? Во-первых, это те, кто уже был лишен прав на управление автомобилем и не восстановил их по истечении срока лишения. Также запрет будет распространяться на тех, кто был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения или отказался пройти процедуру освидетельствования, даже если они были трезвы.

Но на этом список не заканчивается. В него также попадут граждане, которым было запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Это означает, что указанным категориям россиян с 1 апреля будет запрещено сдавать экзамены в ГИБДД на получение водительских прав. Исключений по этому поводу делаться не будет.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: законы ГИБДД
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