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В Башкирии осудили мужчину за размещение в соцсетях интимных фото своей знакомой

В Башкирии осудили мужчину за размещение в соцсетях интимных фото своей знакомой

24-летний житель Стерлитамака незаконно заполучил интимные фотографии своей знакомой и распространил их в интернете.

Как стало известно, злоумышленник получил доступ к телефону девушки и скопировал компрометирующие снимки в обнаженном виде сначала на свой мобильный, а затем опубликовал в социальных сетях без ее согласия.

Суд приговорил нарушителя закона к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно, восьми месяцам обязательных работ с удержанием заработка в размере 10 процентов в пользу государства, а также к испытательному сроку на 3,5 года.

Данный приговор пока не вступил в законную силу. Прокуратура вместе с адвокатом потерпевшей настаивают на реальном сроке лишения свободы для осужденного - 4 годам тюремного заключения. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии оставила в силе решение Стерлитамакского городского суда. По словам правозащитника Дмитрия Черкасова, они планируют опротестовать данный приговор в кассационной инстанции.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия суд
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