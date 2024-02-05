Полный беспредел: ГИБДД Башкирии предъявляет новое требование к водителям

В последнее время водители сталкиваются с новым видом штрафов со стороны сотрудников ГИБДД. Как сообщает информационное агентство PRIMPRESS, наказания распространяются даже на тех водителей, которые просто держат мобильный телефон в руках за рулем, не используя его.

Юристы считают данную ситуацию тупиковой и призывают к изменениям в законодательстве. По их мнению, штрафы за использование телефона без гарнитуры вполне справедливы и обоснованы. Однако сейчас автомобилисты активно выражают свое недовольство. Они аргументируют это тем, что многие используют смартфоны в качестве навигатора. Если водитель берет устройство в руки, чтобы настроить приложение, ему также грозит штраф.

Размер штрафа за нарушение правил пользования мобильным телефоном за рулем составляет 1500 рублей. Он выписывается по той же статье Административного кодекса, что и за разговор без гарнитуры. Водителей могут зафиксировать с помощью камер, установленных на основных трассах крупных городов. Представители ГИБДД подтверждают законность и обязательность оплаты подобных штрафов.

Автор: Семен Подгорный