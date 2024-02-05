Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В России на свидетельстве о рождении появится новая отметка

В России на свидетельстве о рождении появится новая отметка

Министерство иностранных дел Российской Федерации разработало проект приказа в соответствии с Указом Президента России от 22 ноября 2023 года о внесении поправок в отметку о гражданстве в свидетельства о рождении детей до 14 лет.

Согласно проекту, новая отметка о гражданстве будет размером 100 на 60 миллиметров и будет содержать подробные сведения о том, на каком основании ребенок приобрел гражданство Российской Федерации. В частности, там будут указаны дата и номер решения, а также наименование органа, рассматривающего вопрос о предоставлении гражданства РФ. Штамп заверят подписью должностного лица и гербовой печатью.

Новую отметку будут оформлять Министерство внутренних дел и дипломатические представительства по письменному заявлению родителя или законного представителя ребенка. Также подготовлен образец отметки о прекращении гражданства.

В связи с внесенными поправками в порядок выезда несовершеннолетних за границу, пограничная служба строго требует предъявления документов, подтверждающих российское гражданство, при пересечении государственной границы. Чтобы получить все необходимые бумаги, нужно обратиться в соответствующие территориальные подразделения МВД.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok