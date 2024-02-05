В России на свидетельстве о рождении появится новая отметка

Министерство иностранных дел Российской Федерации разработало проект приказа в соответствии с Указом Президента России от 22 ноября 2023 года о внесении поправок в отметку о гражданстве в свидетельства о рождении детей до 14 лет.

Согласно проекту, новая отметка о гражданстве будет размером 100 на 60 миллиметров и будет содержать подробные сведения о том, на каком основании ребенок приобрел гражданство Российской Федерации. В частности, там будут указаны дата и номер решения, а также наименование органа, рассматривающего вопрос о предоставлении гражданства РФ. Штамп заверят подписью должностного лица и гербовой печатью.

Новую отметку будут оформлять Министерство внутренних дел и дипломатические представительства по письменному заявлению родителя или законного представителя ребенка. Также подготовлен образец отметки о прекращении гражданства.

В связи с внесенными поправками в порядок выезда несовершеннолетних за границу, пограничная служба строго требует предъявления документов, подтверждающих российское гражданство, при пересечении государственной границы. Чтобы получить все необходимые бумаги, нужно обратиться в соответствующие территориальные подразделения МВД.

Автор: Семен Подгорный