Взял 23 тысячи за «отработку» и мешал бизнесу: экс-глава сельсовета в Башкирии оказался на скамье подсудимых

В судебном решении по делу бывшего главы сельской администрации Красноусольского сельсовета Башкирии 49-летнего Юлая Назырова были установлены факты получения им взяток, злоупотребления должностными полномочиями, служебного подлога, превышения должностных полномочий, воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и злостного неисполнения решения суда.

Судом было доказано, что Юлай Назыров, родившийся в 1974 году в деревне Коварды Гафурийского района Башкирии и окончивший педагогический институт в 1998 году, а затем и Академию государственной службы в 2013 году, в период с апреля по август 2022 года в обмен на предоставление поддельных документов получил от двух жителей села 23 тысячи рублей. Эти бумаги якобы подтверждали отбытие данными лицами назначенного судом наказания в виде обязательных работ.

Кроме того, господин Назыров обвинялся во вмешательстве в ход выполнения муниципального контракта компанией «ЭнергоСтройКомплект» на проведение работ по обустройству уличного освещения на 16 улицах Красноусольского, общей стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Также ему инкриминировалось намеренное неисполнение решения суда об оборудовании тротуаров в этом селе.

Сам Юлай Назыров по всем предъявленным обвинениям признал свою вину полностью. Гафурийский районный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно, с запретом занимать руководящие должности в государственных органах и учреждениях на такой же срок.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Юлай Назыров / Vk.com