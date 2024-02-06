Юрист предупредил, какой документ нельзя подписывать после ДТП

Эксперт в области права Елена Кудерко предостерегла автовладельцев от поспешного подписания документов, предлагаемых страховыми компаниями после дорожно-транспортных происшествий. По ее словам, страховщики нередко пытаются максимально снизить размер выплачиваемых пострадавшим компенсаций.

Согласно разъяснениям юриста, в ситуации, когда автовладелец является потерпевшей стороной в аварии и имеет право на получение страхового возмещения за понесенный ущерб, представители страховой компании активно склоняют клиента к подписанию документов, крайне невыгодных для него. В этих бумагах, как правило, содержится минимальная оценка нанесенного ущерба, произведенная либо визуально, либо на основании заниженных показателей. Цель страховщиков при этом - обеспечить минимальные затраты на последующий ремонт автомобиля клиента.

Кудерко настоятельно рекомендует автовладельцам не ставить подпись под предлагаемыми страховой компанией документами такого рода. В противном случае они рискуют лишиться возможности отстаивать свои интересы в суде. Более разумным решением юрист считает проведение независимой экспертизы с целью объективной оценки размера ущерба квалифицированным специалистом. Это позволит защитить права автовладельца и получить компенсацию, адекватную реально понесенным потерям.

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Автор: Семен Подгорный