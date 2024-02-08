В Башкирии жену министра здравоохранения засудил Минздрав

Вместо того, чтобы отработать положенные по договору три года в уфимской больнице No8, Эльза Рахматуллина, супруга министра здравоохранения Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина, решила устроиться на работу в Башкирский государственный медицинский университет на кафедру эпидемиологии.

Девушка поступила в ординатуру по целевому направлению. Согласно условиям договора, после завершения обучения она была обязана отработать три года по специальности в указанном медицинском учреждении. Однако Эльза проигнорировала эти обязательства и нарушила заключенный договор.

Такие действия вызвали недовольство в Министерстве здравоохранения республики. Ведомство подало иск в суд на Эльзу Рахматуллину и потребовало взыскать с нее компенсацию в размере 48 тысяч рублей за неисполнение условий целевого обучения.

Лишь после вмешательства судебных приставов спустя три месяца девушка выплатила положенный штраф.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru