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В Башкирии жену министра здравоохранения засудил Минздрав

В Башкирии жену министра здравоохранения засудил Минздрав

Вместо того, чтобы отработать положенные по договору три года в уфимской больнице No8, Эльза Рахматуллина, супруга министра здравоохранения Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина, решила устроиться на работу в Башкирский государственный медицинский университет на кафедру эпидемиологии.

Девушка поступила в ординатуру по целевому направлению. Согласно условиям договора, после завершения обучения она была обязана отработать три года по специальности в указанном медицинском учреждении. Однако Эльза проигнорировала эти обязательства и нарушила заключенный договор.

Такие действия вызвали недовольство в Министерстве здравоохранения республики. Ведомство подало иск в суд на Эльзу Рахматуллину и потребовало взыскать с нее компенсацию в размере 48 тысяч рублей за неисполнение условий целевого обучения.

Лишь после вмешательства судебных приставов спустя три месяца девушка выплатила положенный штраф.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: Рахматуллин Айрат Разифович
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