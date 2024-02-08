В Башкирии 16-летний подросток получил срок после ДТП, где погибли его друзья

В Башкирии был вынесен судебный вердикт в отношении несовершеннолетнего, фигуранта резонансного дела о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель его друзей.

Как стало известно, юноша, не имея водительского удостоверения, взял без разрешения ключи от автомобиля своей матери и отправился на нем покататься в компании приятелей. В пути он не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Двое пассажиров в возрасте 13 и 19 лет получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте. Виновник происшествия и еще один пассажир выжили, но были госпитализированы.

Изначально фигурант отказывался признавать свою причастность к трагедии. Более того, когда он заметил журналистов, снимающих его у здания суда, он выкрикнул фразу, намекая на связи своего отца в органах власти. В судебном заседании молодой человек улыбался при общем сборе в зале суда и отказывался отвечать на вопросы представителей средств массовой информации. По словам матери подростка, в тот злополучный вечер все участники поездки изрядно выпили, включая 13-летнюю девочку. Она утверждала, что у них была возможность не продолжать опасную поездку.

Тем не менее, несовершеннолетний водитель был признан виновным в ДТП и вымогательстве денег в компании со своим знакомым. По решению суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, а также совместно с матерью ему было предписано выплатить родственникам погибших по 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, согласно сообщению прокуратуры.

Перед оглашением приговора несовершеннолетний подсудимый признал свою вину.

Автор: Семен Подгорный