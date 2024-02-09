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Водителей, лишённых прав, могут лишить и автомобиля: ГИБДД предупреждает о новых правилах

Водителей, лишённых прав, могут лишить и автомобиля: ГИБДД предупреждает о новых правилах

Владельцам, утратившим водительские права по решению суда, грозит конфискация транспортного средства. Об этом сообщили в Госавтоинспекции, призвав граждан не игнорировать новые правила.

Согласно действующему законодательству, неисполнение предписания о сдаче водительского удостоверения после лишения прав влечёт за собой штраф в размере от 5 000 до 30 000 рублей, а также административный арест на срок до 15 суток.

В ГИБДД подчеркнули, что сдача просроченного удостоверения также является обязательной. В противном случае на водителя может быть наложен штраф.

Рейды по выявлению нарушителей стартуют 10 февраля. Сотрудники ГИБДД будут проверять наличие у водителей соответствующих документов, а также следить за соблюдением других правил дорожного движения.

В ведомстве настоятельно рекомендуют всем, кто был лишён прав, незамедлительно сдать свои водительские удостоверения. Это позволит избежать не только штрафных санкций, но и более серьёзных последствий, включая конфискацию автомобиля.

Не стоит игнорировать закон и рисковать своим имуществом. Своевременное выполнение предписаний ГИБДД поможет сохранить ваши права и избежать неприятностей.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
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