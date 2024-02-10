Полковник полиции из Уфы придумал способ стать миллионером

Андрей С., начальник кафедры спецподготовки Уфимской школы МВД, проявил недюжинную смекалку, разработав схему, позволившую ему легально увеличить свое благосостояние на 1,6 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной телеграм-каналом BAZA, полковник полиции нашел способ одновременно находиться как в отпуске, так и на больничном.

Суть схемы заключается в том, что дни, пропущенные по болезни, не засчитываются в период отпуска. Таким образом, их можно отгулять впоследствии или получить за них компенсацию.

Используя эту лазейку, Андрей С. с 2012 года накопил 310 неиспользованных дней отпуска и 49 дней дополнительного отдыха. Кроме того, отпуска за 2021–2023 годы были продлены на 55 дней из-за больничных.

В результате за этот период ему начислили компенсацию в размере 1,6 млн рублей.

В свете этой истории руководство УЮИ МВД РФ усилило контроль за использованием отпусков личным составом, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ТГ-канал BAZA