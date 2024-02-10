В Башкирии жена погибла от рук мужа после признания в измене
В башкирском селе Иглино 26 декабря 2023 года разыгралась семейная драма, обернувшаяся трагедией. 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил свою 43-летнюю супругу.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по РБ, женщина, под влиянием алкоголя, призналась мужу в измене. Это известие вызвало у него приступ ярости. Он набросился на жену с кулаками, нанося удары по голове и другим частям тела. В результате побоев женщина получила тяжелые травмы.
Почувствовав, что с супругой стало плохо, мужчина вызвал скорую помощь. Однако прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей. Причиной смерти стала тупая травма живота.
Мужчина не стал скрываться от следствия и дал признательные показания. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Свою вину он полностью осознал и раскаялся в содеянном.
Суд, учитывая все обстоятельства дела, приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
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