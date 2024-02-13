Запрет на вождение: водителей ждет нововведение

В ближайшее время российских автомобилистов могут ожидать серьезные неприятности из-за неоплаченных долгов. Экспертное сообщество предупреждает о возможном введении запрета на управление транспортными средствами для граждан, не погасивших свои финансовые обязательства. Подобное решение вправе принять судебные приставы, осуществляющие контроль за своевременным погашением задолженностей россиян.

Нововведения могут затронуть владельцев водительских прав, имеющих долг в размере 10 тысяч рублей и более. При этом судебные приставы не уполномочены напрямую лишать водителя права управления автомобилем, однако в их власти ограничить действие водительского удостоверения. Это означает, что с момента вынесения решения должникам будет запрещено садиться за руль транспортных средств.

Ограничения могут коснуться различных категорий неплательщиков, включая тех, кто не выплачивает алименты. Запрос на введение ограничений прав может поступить от бывших супругов или иных кредиторов. Если, невзирая на запрет, водитель все же сядет за руль и будет остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, его права фактически будут приостановлены вплоть до полного погашения задолженности.

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Автор: Семен Подгорный