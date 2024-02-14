Неудавшийся бизнес: жительница Башкирии сядет за решетку за попытку сбыта наркотиков

14:41, 14 фев 2024

В Туймазинском межрайонном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на него.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры Республики Башкортостан, в октябре 2022 года женщина приобрела наркотическое вещество с целью его дальнейшей реализации. Для этого она планировала использовать метод тайников-закладок. Наркотики она хранила у себя дома.

Однако ее противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе следствия выяснилось, что женщина уже ранее была осуждена за аналогичные преступления.

Суд, изучив все материалы дела, признал ее виновной и приговорил к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru