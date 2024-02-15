Опасные игры: блогеров-лихачей из Уфы настигло наказание
11:30, 15 фев 2024
Ситуация в Уфе вновь привлекла внимание властей и общественности к проблеме лихачества на дорогах.
Группа водителей, желая продемонстрировать свои навыки экстремального вождения, устроила в начале февраля очередной перформанс на улицах города. Однако их попытка привлечь внимание к своим выходкам не осталась незамеченной правоохранительными органами и закончилась серьезными последствиями для участников.
По данным пресс-секретаря МВД России Ирины Волк, в начале февраля в социальных сетях появился видеоролик, на котором был запечатлен молодой водитель, совершавший дрифт (экстремальное вождение с заносами автомобиля) на одной из уфимских улиц в районе монумента Дружбы. Водителю также удалось заснять, как из окон его машины были выпущены сигнальные ракеты. Несмотря на опасность своего поведения, молодой человек выложил запись своих поездок в социальных сетях, сопроводив ее подписью: «Вот так надо было», явно намекая на то, что он пытался превзойти предыдущие выходки подобного рода. Его комментарий был ответом на другой инцидент, произошедший в конце января, когда аналогичное экстремальное вождение привело к аварии и возбуждению уголовного дела в отношении водителя.
Более чем через неделю после появления видео полиция дала официальный комментарий по этому делу. Волк сообщила, что противоправные действия были зафиксированы знакомым водителя, а затем видео было выложено в одном из популярных мессенджеров. В попытке уйти от ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения, водитель попытался скрыть номерные знаки своего автомобиля и утверждал, что видео было снято на специализированном полигоне. Однако сотрудники ГИБДД смогли установить личность водителя и все обстоятельства произошедшего.
Как выяснилось, 24-летнего Максима И. задержали и доставили в отделение полиции. На него были оформлены несколько протоколов, хотя точное количество и характер нарушений не уточняется. Согласно базе данных ГИБДД, Максим был оштрафован 4 февраля на общую сумму 2 800 рублей за тонировку, отсутствие страховки и нарушение правил расположения машины на дороге. После того, как видео стало вирусным в социальных сетях и привлекло внимание полиции, Максим закрыл свой аккаунт и удалил записанный ролик.
Во время допроса Максим пояснил следующее:
Однако Максим был не единственным водителем, задержанным за последнее время за подобные нарушения. Несколько дней назад двое уфимцев прокатились по центру города на автомобилях «Приора» с открытыми дверьми и громкой музыкой. В отличие от предыдущего случая, эти водители не скрывали номерные знаки, поэтому их быстро удалось найти.
Один из задержанных водителей признал свою ошибку в отделе полиции:
Эти молодые люди были задержаны в районе Демы, где они проживают. За рулем одной из машин находился 26-летний парень, который, по данным ГИБДД, получил более 80 штрафов, в том числе 36 за превышение скорости на 40-60 км/ч. Его автомобиль был оформлен на мужчину 1982 года рождения, который и получил новые штрафы. Что еще хуже, этот молодой человек уклонялся от призыва на военную службу, поэтому после оформления протоколов его отправили в военную комендатуру Уфимского гарнизона.
Второй водитель, 23-летний Динис У., с августа прошлого года накопил 47 штрафов, в том числе 16 за тонировку и 14 за неуплату других взысканий. Теперь ему были выписаны еще два штрафа: по 500 рублей за езду с открытыми дверьми и за нарушение правил пользования сигнализацией.