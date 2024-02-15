Опасные игры: блогеров-лихачей из Уфы настигло наказание

11:30, 15 фев 2024

Ситуация в Уфе вновь привлекла внимание властей и общественности к проблеме лихачества на дорогах.

Группа водителей, желая продемонстрировать свои навыки экстремального вождения, устроила в начале февраля очередной перформанс на улицах города. Однако их попытка привлечь внимание к своим выходкам не осталась незамеченной правоохранительными органами и закончилась серьезными последствиями для участников.

По данным пресс-секретаря МВД России Ирины Волк, в начале февраля в социальных сетях появился видеоролик, на котором был запечатлен молодой водитель, совершавший дрифт (экстремальное вождение с заносами автомобиля) на одной из уфимских улиц в районе монумента Дружбы. Водителю также удалось заснять, как из окон его машины были выпущены сигнальные ракеты. Несмотря на опасность своего поведения, молодой человек выложил запись своих поездок в социальных сетях, сопроводив ее подписью: «Вот так надо было», явно намекая на то, что он пытался превзойти предыдущие выходки подобного рода. Его комментарий был ответом на другой инцидент, произошедший в конце января, когда аналогичное экстремальное вождение привело к аварии и возбуждению уголовного дела в отношении водителя.

Более чем через неделю после появления видео полиция дала официальный комментарий по этому делу. Волк сообщила, что противоправные действия были зафиксированы знакомым водителя, а затем видео было выложено в одном из популярных мессенджеров. В попытке уйти от ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения, водитель попытался скрыть номерные знаки своего автомобиля и утверждал, что видео было снято на специализированном полигоне. Однако сотрудники ГИБДД смогли установить личность водителя и все обстоятельства произошедшего.

Как выяснилось, 24-летнего Максима И. задержали и доставили в отделение полиции. На него были оформлены несколько протоколов, хотя точное количество и характер нарушений не уточняется. Согласно базе данных ГИБДД, Максим был оштрафован 4 февраля на общую сумму 2 800 рублей за тонировку, отсутствие страховки и нарушение правил расположения машины на дороге. После того, как видео стало вирусным в социальных сетях и привлекло внимание полиции, Максим закрыл свой аккаунт и удалил записанный ролик.

Во время допроса Максим пояснил следующее:

— Я водитель BMW, который совершил дрифт на монументе Дружбы. Я никого к этому, как сказать, не призываю, так как на своем аккаунте написал, что так делать не надо.

Однако Максим был не единственным водителем, задержанным за последнее время за подобные нарушения. Несколько дней назад двое уфимцев прокатились по центру города на автомобилях «Приора» с открытыми дверьми и громкой музыкой. В отличие от предыдущего случая, эти водители не скрывали номерные знаки, поэтому их быстро удалось найти.

Один из задержанных водителей признал свою ошибку в отделе полиции:

— Я не показывал для молодежи какую-то моду, раскаиваюсь в своих поступках, осознал свою ошибку, больше такого не повторится.

Эти молодые люди были задержаны в районе Демы, где они проживают. За рулем одной из машин находился 26-летний парень, который, по данным ГИБДД, получил более 80 штрафов, в том числе 36 за превышение скорости на 40-60 км/ч. Его автомобиль был оформлен на мужчину 1982 года рождения, который и получил новые штрафы. Что еще хуже, этот молодой человек уклонялся от призыва на военную службу, поэтому после оформления протоколов его отправили в военную комендатуру Уфимского гарнизона.

Второй водитель, 23-летний Динис У., с августа прошлого года накопил 47 штрафов, в том числе 16 за тонировку и 14 за неуплату других взысканий. Теперь ему были выписаны еще два штрафа: по 500 рублей за езду с открытыми дверьми и за нарушение правил пользования сигнализацией.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: скриншот видео