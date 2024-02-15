Указ подписан: дачникам нужно успеть в ближайшее время

12:17, 15 фев 2024

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было принято решение о продлении периода действия упрощенной процедуры оформления собственности на объекты дачного строительства, более известной как «дачная амнистия».

Данный шаг вызвал активные обсуждения и интерес среди широких слоев населения. После официального опубликования указа на портале правовых актов граждане получили возможность ознакомиться с новыми правилами легализации дачных построек.

Инициативу о продлении «дачной амнистии» выдвинули заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и председатель комитета Государственной Думы по вопросам государственного строительства и законодательства Павел Крашенинников. Согласно положениям амнистии, под упрощенный порядок оформления попадают объекты общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, возведенные до 30 декабря 2004 года. В перечень таких сооружений входят гаражи, сторожевые помещения, водонапорные башни и другие постройки.

Принятое решение продлевает действие «дачной амнистии» до 2031 года, предоставляя владельцам дополнительное время для решения возможных вопросов по легализации их построек. Чтобы воспользоваться упрощенной процедурой регистрации, необходимо составить декларацию в присутствии председателя товарищества. Заявление передается специалистам многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доступно для загрузки на портале «Госуслуги».

По словам представителей Государственной Думы, в случае, если бы такое право регистрации построек было отменено, дачники смогли бы обратиться к судебному разбирательству для решения вопроса. Подача необходимых документов возможна в онлайн-режиме через портал «Госуслуги», что упрощает процесс для всех заинтересованных лиц.

Данное решение призвано облегчить жизнь владельцам дачных построек, создав условия для их законной регистрации в качестве собственников.

Автор: Семен Подгорный