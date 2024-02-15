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В Башкирии на скамье подсудимых оказался 23-летний ревнивец, на совести которого двойное убийство и смертельное ДТП

В Башкирии на скамье подсудимых оказался 23-летний ревнивец, на совести которого двойное убийство и смертельное ДТП

20:30, 15 фев 2024

Началось рассмотрение резонансного уголовного дела, в котором 23-летний студент Уфимского государственного нефтяного технического университета предстанет перед судом за совершение двойного убийства и смертельного ДТП.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан, трагедия разыгралась из-за ревности. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выследил свою 16-летнюю бывшую возлюбленную, которая уже состояла в отношениях с другим молодым человеком. Вооружившись молотком и ножом, он хладнокровно расправился с обоими.

Скрываясь с места преступления, ревнивец сел за руль автомобиля, но не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с другим транспортным средством. В результате ДТП 61-летний водитель второго автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.

Судебные разбирательства по данному делу продолжаются. В ближайшее время суд вынесет приговор 23-летнему виновнику трагедии, который своими необдуманными действиями оборвал жизни трех человек.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: убийство суд
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