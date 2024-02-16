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В Уфе стартовали масштабные рейды по проверке водителей

В Уфе стартовали масштабные рейды по проверке водителей

21:42, 16 фев 2024

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Уфы 16 и 17 февраля будут организованы массовые проверки водителей. Об этом сообщили в столичном отделе ГИБДД.

Основными задачами данных рейдов является предупреждение всевозможных нарушений Правил дорожного движения, а также пресечение случаев управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также несоблюдение правил перевозки детей.

В ведомстве напомнили, что своевременное снижение скорости движения, а также использование ремней безопасности является залогом сохранения жизни и здоровья как самого водителя, так и других участников дорожного движения.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на наличие необходимых документов, техническое состояние транспортных средств, а также соблюдение правил дорожного движения другими категориями участников дорожного движения, такими как пешеходы и велосипедисты.

Госавтоинспекция Уфы призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа ГИБДД
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