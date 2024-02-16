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Устроивший смертельное ДТП 35-летний житель Башкирии предстанет перед судом

Устроивший смертельное ДТП 35-летний житель Башкирии предстанет перед судом

22:16, 16 фев 2024

В Башкирии завершено расследование трагического ДТП, унесшего жизни супружеской пары.

Напомним, авария произошла летом 2023 года на 147 километре автодороги в направлении Уфа-Инзер-Белорецк. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, лоб в лоб столкнулись Citroën, за рулем которого находился 35-летний мужчина, и «Лада Гранта», в которой ехали пожилые супруги.

Следствие установило, что 35-летний житель Межгорья, выехав на встречную полосу для обгона, не справился с управлением и совершил столкновение с «Ладой». Пытаясь избежать лобового столкновения, водитель Citroën уклонился вправо, но водитель «Лады» также принял аналогичное решение, что привело к удару и опрокидыванию иномарки в кювет.

В результате аварии 65-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте происшествия. 59-летний водитель был доставлен в реанимацию, где, к сожалению, впоследствии скончался.

В отношении 35-летнего виновника ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

«Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет лишение свободы на срок до семи лет», — сообщили в МВД.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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