В Башкирии 36-летнего мужчину осудили за убийство матери
21:53, 17 фев 2024
В Ишимбайском городском суде завершилось рассмотрение дела об убийстве, в котором 36-летний житель Салавата был признан виновным в смерти своей матери.
Согласно материалам дела, в апреле 2023 года мужчина приехал в гости к матери, проживающей в Ишимбае. Во время визита между ними вспыхнул конфликт, который перерос в рукоприкладство. В ходе ссоры сын нанес матери несколько ударов по голове, причинив ей тяжкие телесные повреждения.
В результате полученных травм женщина была госпитализирована в реанимационное отделение, где, к сожалению, скончалась спустя несколько дней.
Суд, тщательно изучив все обстоятельства дела, признал подсудимого виновным по статье 105 УК РФ ("Убийство"). В качестве наказания ему было назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Автор: Семен Подгорный
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