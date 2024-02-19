В Уфе полицейские пострадали при задержании злоумышленника

14:11, 19 фев 2024

В Уфе завершено расследование резонансного дела о наезде на сотрудников полиции. Прокуратура Калининского района города утвердила обвинительное заключение по статье «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей».

В ноябре 2023 года двое сотрудников правоохранительных органов получили сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома находится автомобиль «Шкода Йети», за рулем которого предположительно был мужчина, числящийся в федеральном розыске.

Прибыв на место происшествия, полицейские заметили разыскиваемый автомобиль. Водитель, осознав, что его обнаружили, попытался скрыться. Он проигнорировал законные требования сотрудников полиции покинуть автомобиль и, намеренно совершив наезд, причинил им телесные повреждения. Один из сотрудников получил травмы средней тяжести.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Судебное разбирательство по данному делу находится на контроле прокуратуры.

Автор: Семен Подгорный