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Жители Башкирии устроили поножовщину из-за бесхозной конюшни

Жители Башкирии устроили поножовщину из-за бесхозной конюшни

13:04, 22 фев 2024

В деревне Уманка Миякинского района Башкирии разгорелся конфликт между двумя единственными жителями, который обернулся поножовщиной. Причиной противостояния стала пустующая конюшня, которую друзья не смогли поделить между собой.

Изначально обе семьи решили объединиться и начать общий бизнес – разводить скот. Однако позже одна из семей отказалась от этой идеи, ссылаясь на отсутствие средств для инвестиций. Вторая же семья, не желая упускать возможность, выкупила конюшню целиком. При этом они разрешили своим бывшим партнерам пользоваться третью помещения, но с одним условием: не разводить свиней, чтобы не создавать неприятный запах.

Однако новоиспеченному бизнесмену такое условие не понравилось. Он пришел в ярость и, не сумев сдержать эмоции, нанес своему другу несколько ножевых ранений в спину. Пострадавшего мужчину госпитализировали, а на его обидчика завели уголовное дело.

Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: Миякинский район происшествия поножовщина суд
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