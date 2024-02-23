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В Башкирии осудили на 7 лет сутенершу, вынуждавшую знакомую стать проституткой

В Башкирии осудили на 7 лет сутенершу, вынуждавшую знакомую стать проституткой

00:19, 23 фев 2024

В башкирском городе Стерлитамаке завершился суд над 32-летней женщиной, обвинявшейся в сутенерстве.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, обвиняемая летом 2022 года обманным путем склонила свою 30-летнюю знакомую взять кредит на сумму более миллиона рублей для покупки автомобиля. При этом она пообещала ежемесячно вносить платежи по кредиту, однако в дальнейшем отказалась выполнять свои обещания.

Узнав об обращении своей знакомой в правоохранительные органы, подсудимая решила ее запугать, чтобы та отозвала заявление. С этой целью она отследила перемещения потерпевшей, отобрала у нее телефон, а затем против воли посадила в свой автомобиль и отвезла к себе домой. Удерживая ее силой требовала, чтобы та забрала свое заявление из полиции.

Более того, зная, что в прошлом потерпевшая занималась проституцией, обвиняемая стала угрожать ей насилием, требуя возобновить эту деятельность. К счастью, жертве удалось бежать и донести информацию до правоохранителей, после чего злоумышленница была задержана.

В отношении злоумышленницы были возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве, похищении человека, грабеже и принуждении к проституции. Суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия суд
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