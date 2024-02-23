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В Уфе горожанин убил собственную тещу

В Уфе горожанин убил собственную тещу

11:40, 23 фев 2024

В Уфе завершился судебный процесс по делу об убийстве 64-летней женщины. 49-летний житель города признан виновным и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В ноябре 2023 года дочь убитой обратилась в полицию с заявлением о пропаже матери. В ходе осмотра квартиры пенсионерки криминалисты обнаружили следы крови, которые были тщательно замыты. Подозрение пало на зятя пропавшей женщины.

Следствие установило, что между зятем и тещей незадолго до трагедии произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес пожилой женщине несколько ударов кулаком по голове, а затем ударил ее ножом в область шеи. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Желая скрыть следы преступления, мужчина обернул тело тещи в полиэтилен и спрятал его в багажнике своего автомобиля. Через несколько дней он вывез тело в лесопосадку недалеко от Благовещенского района.

Суд также установил, что дочь убитой женщины знала о преступлении, но не сообщила о нем в правоохранительные органы.


Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия убийство суд
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