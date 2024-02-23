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В Уфе усилены меры по выявлению нетрезвых водителей

В Уфе усилены меры по выявлению нетрезвых водителей

21:24, 23 фев 2024

В дни праздников сотрудники ГИБДД города Уфы намерены активизировать работу по выявлению нетрезвых водителей.

Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, 23 и 24 февраля запланировано проведение масштабных рейдов под названием «Трезвый водитель». Цель данных мероприятий — не допустить, чтобы за руль в праздники сели люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По словам представителей ГИБДД, в эти дни на дорогах Уфы будет организовано большое количество проверочных постов, где инспекторы будут останавливать автомобилистов и проводить освидетельствование с помощью алкотестеров. Тех водителей, которые окажутся за рулем в нетрезвом виде, ожидают серьезные санкции — от лишения прав до уголовной ответственности.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции призывают всех неравнодушных граждан активно содействовать в выявлении пьяных за рулем. Если вы стали свидетелем опасной езды или других нарушений со стороны водителя, который, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом по горячей линии МВД или в телеграм-чат ГИБДД. Только совместными усилиями можно очистить дороги от нетрезвых водителей и сделать их более безопасными для всех участников движения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ГИБДД
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