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В Башкирии мужчина убил жену на глазах у матери

В Башкирии мужчина убил жену на глазах у матери

15:56, 24 фев 2024

В Федоровском районе Башкирии 2 ноября 2023 года произошла жуткая трагедия. 38-летний мужчина в ходе бытовой ссоры нанес своей 42-летней супруге множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, в тот роковой вечер супруги распивали спиртные напитки вместе с матерью мужчины. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой женщина оскорбила мужа. В порыве гнева он схватил кухонный нож и нанес ей удары в область шеи и груди, несовместимые с жизнью.

После содеянного мужчина вместе с матерью бежал из дома. Они отправились к знакомому в соседний район, где продолжили употреблять алкоголь. На следующее утро пара вернулась домой на такси, однако их там уже поджидала полиция.

Мужчину арестовали по обвинению в умышленном лишении жизни. Он признал свою вину в содеянном. Дело было передано в суд для вынесения приговора.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Федоровский район происшествия убийство суд
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