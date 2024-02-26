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В Башкирии пенсионер осужден за совращение четырех маленьких девочек

В Башкирии пенсионер осужден за совращение четырех маленьких девочек

10:43, 26 фев 2024

Бижбулякский межрайонный суд вынес приговор 66-летнему жителю района, признав его виновным в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности детей. Мужчина был уличен в 11 эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от семи до девяти лет.

Согласно материалам дела, пенсионер на протяжении некоторого времени совершал развратные действия в отношении малолетних девочек. Подробности этих действий не разглашаются ввиду их деликатного характера.

Несмотря на то, что подсудимый отрицал свою вину, суд, изучив представленные доказательства, посчитал его вину полностью доказанной. Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил. Пенсионер был взят под стражу в зале суда.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: изнасилование происшествия Бижбулякский район суд
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