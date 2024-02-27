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Житель Башкирии накопил миллионный долг по алиментам и сбежал в Москву

Житель Башкирии накопил миллионный долг по алиментам и сбежал в Москву

10:24, 27 фев 2024

Судебные приставы башкирского города Стерлитамака ведут поиски 40-летнего Олега Ф., который скрывается от уплаты алиментов на содержание своего девятилетнего ребенка.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, общая сумма задолженности мужчины по алиментам уже достигла 1 миллиона рублей.

В отношении должника было возбуждено исполнительное производство, а также введены ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. По имеющейся у судебных приставов информации, Олег Ф. скрывается на территории Москвы.

В связи с тем, что уроженец Стерлитамака не явился по вызову в службу судебных приставов, длительное время скрывает свое местонахождение и не может быть найден по последнему известному приставам адресу, по инициативе руководства Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан он был объявлен в розыск. Всех, кто располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят связаться с дежурной частью регионального управления ФССП России по телефонам 8 (917) 456-53-74 или 8 (347) 320-88-78.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак
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