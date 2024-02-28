Новые законы с марта 2024 года: что изменится для россиян

09:43, 28 фев 2024

С наступлением марта 2024 года в России вступает в силу целый ряд нововведений, которые затронут разные сферы жизни граждан.

Во-первых, произойдут изменения в пенсионной системе. Увеличится размер пенсионных выплат для лиц старше 80 лет. Также вырастет сумма пособий для инвалидов, которым была установлена более тяжелая группа инвалидности по сравнению с предыдущей. Кроме того, теперь перерасчет пенсии для вновь уволившихся пенсионеров будет происходить уже со второго месяца после увольнения, а не с четвертого, как ранее. Все перерасчеты будут выполнены автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Далее, в интернет-пространстве также произойдут перемены. Будет введен запрет на рекламирование VPN-сервисов, которые позволяют обходить государственные ограничения доступа к определенным сайтам. Сами анонимайзеры уже были запрещены ранее, теперь добавляется и запрет на их рекламу.

Что касается поездок за рубеж, то для детей до 14 лет вводится обязательное требование наличия специальной метки о российском гражданстве в свидетельстве о рождении при выезде за пределы РФ. Исключением является наличие заграничного паспорта. Кроме того, въезд по свидетельству о рождении разрешен только в пять стран: Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.

Для автовладельцев с марта появляется возможность оформления краткосрочного полиса ОСАГО от 1 дня до 1 года. Ранее tакие "короткие" полисы выдавались лишь в особых случаях. Это нововведение будет полезно для таксистов и тех, кто редко пользуется машиной.

Кроме того, вводится обязательная маркировка домашних сельскохозяйственных животных, таких как коровы, свиньи, птица, козы, овцы и др. Каждому животному присваивается уникальный номер для учета в единой базе данных. Регистрация бесплатна, но расходы на средства маркировки несут владельцы.

В сфере кредитования Банк России ужесточает требования к выдаче ипотечных кредитов. Это направлено на ограничение рисков чрезмерной закредитованности населения.

И наконец, теперь в случае банкротства банка и отзыва у него лицензии, клиенты смогут получить компенсацию по вкладам в онлайн-режиме на сайте соответствующего агентства или портале госуслуг. Как и ранее, возможен традиционный способ получения средств в банке-агенте. Сумма компенсации остается прежней - до 1,4 млн рублей на человека.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru