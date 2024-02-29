Глава СКР взял под личный контроль дело о гибели подростка в Башкирии

09:56, 29 фев 2024

Заинтересовавшись сообщением о подозрительной смерти 17-летнего Тимура из Башкирии, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования этого дела.

Как стало известно сегодня, 29 февраля, глава ведомства хочет разобраться в обстоятельствах смерти подростка, тело которого нашли в лесу спустя полгода после его исчезновения. Изначально следствие рассматривало версию самоубийства, однако родные Тимура не согласились с таким выводом. Позже в расследовании появился подозреваемый.

По словам представителя Следственного комитета Башкирии, сейчас проводятся экспертизы изъятых с места обнаружения тела предметов.

Напомним, Тимур проживал в деревне Юлдашево Белокатайского района. В мае прошлого года он отправился учиться в райцентр и больше его никто не видел. Несмотря на масштабные поиски, продолжавшиеся почти полгода и охватившие весь район, подростка нашли мёртвым лишь в лесу. Уже тогда мама и бабушка Тимура отказывались верить в самоубийство, ссылаясь на внешний вид тела.

Впоследствии под подозрение попал мужчина, с которым встречалась соседка погибшего. Якобы они вместе уехали из деревни в день исчезновения. Однако девушка заявила, что её сожитель не причастен к смерти Тимура. Несмотря на это, родители продолжали настаивать, что их сын не мог покончить с собой. Они даже обращались за помощью к экстрасенсам. Лишь в январе экспертиза пришла к выводу, что тело подростка действительно перемещали после наступления смерти.

Автор: Семен Подгорный