Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Глава СКР взял под личный контроль дело о гибели подростка в Башкирии

Глава СКР взял под личный контроль дело о гибели подростка в Башкирии

09:56, 29 фев 2024

Заинтересовавшись сообщением о подозрительной смерти 17-летнего Тимура из Башкирии, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования этого дела.

Как стало известно сегодня, 29 февраля, глава ведомства хочет разобраться в обстоятельствах смерти подростка, тело которого нашли в лесу спустя полгода после его исчезновения. Изначально следствие рассматривало версию самоубийства, однако родные Тимура не согласились с таким выводом. Позже в расследовании появился подозреваемый.

По словам представителя Следственного комитета Башкирии, сейчас проводятся экспертизы изъятых с места обнаружения тела предметов.

Напомним, Тимур проживал в деревне Юлдашево Белокатайского района. В мае прошлого года он отправился учиться в райцентр и больше его никто не видел. Несмотря на масштабные поиски, продолжавшиеся почти полгода и охватившие весь район, подростка нашли мёртвым лишь в лесу. Уже тогда мама и бабушка Тимура отказывались верить в самоубийство, ссылаясь на внешний вид тела.

Впоследствии под подозрение попал мужчина, с которым встречалась соседка погибшего. Якобы они вместе уехали из деревни в день исчезновения. Однако девушка заявила, что её сожитель не причастен к смерти Тимура. Несмотря на это, родители продолжали настаивать, что их сын не мог покончить с собой. Они даже обращались за помощью к экстрасенсам. Лишь в январе экспертиза пришла к выводу, что тело подростка действительно перемещали после наступления смерти.

Тело переносили: неожиданное продолжение истории о смерти подростка из Башкирии, которого искали полгода Тело переносили: неожиданное продолжение истории о смерти подростка из Башкирии, которого искали полгода
Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия
Читайте также

Тело переносили: неожиданное продолжение истории о смерти подростка из Башкирии, которого искали полгода
Происшествия в Башкирии
Тело переносили: неожиданное продолжение истории о смерти подростка из Башкирии, которого искали полгода
Пропавший в Башкирии Тимур мечтал стать программистом. Почему близкие не верят, что он покончил с собой?
Происшествия в Башкирии
Пропавший в Башкирии Тимур мечтал стать программистом. Почему близкие не верят, что он покончил с собой?
После полугода поисков в Башкирии похоронили найденного мёртвым 17-летнего подростка
Происшествия в Башкирии
После полугода поисков в Башкирии похоронили найденного мёртвым 17-летнего подростка
Глава Белокатайского района Башкирии попросил помощи в поисках подростка
Происшествия в Башкирии
Глава Белокатайского района Башкирии попросил помощи в поисках подростка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok