Убийце из Башкирии, зарезавшему свою бывшую жену, смягчили приговор

20:56, 29 фев 2024

В Республике Башкортостан Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда пересмотрела решение, вынесенное Белорецким межрайонным судом 3 ноября прошлого года, в отношении Алика Махиянова. Срок наказания в колонии строгого режима для мужчины, осужденного за убийство собственной супруги, был немного сокращен - вместо 10 лет он проведет в заключении 9 лет и 10 месяцев. В остальных частях приговор остался без изменений.

Напомним подробности этого резонансного преступления, совершенного летом прошлого года. Подсудимый подстерег свою бывшую жену, когда та вернулась домой после празднования дня рождения подруги. Он набросился на нее и нанес многочисленные удары ножом по разным частям тела. Жертва скончалась на месте от полученных тяжелых травм. Махиянов отрицал свою вину в содеянном.

Суд счел доказанным, что мужчина совершил умышленное убийство и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Однако адвокаты подали апелляцию, указав на смягчающие обстоятельства. Верховный Суд Республики Башкортостан согласился немного сократить срок наказания - всего на 2 месяца. В остальном же решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: объединённая пресс-служба судов Башкирии