В Уфе 18 мигрантов будут выдворены из страны, а 12 поставлены на воинский учет
21:48, 29 фев 2024
Совместными усилиями МВД, ФСБ и Росгвардии в Уфе были проведены рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. В ходе вечерних проверок, затронувших развлекательные заведения, кафе и рестораны, 18 иностранных граждан были уличены в несоблюдении миграционных правил.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые будут рассмотрены судом. По результатам рассмотрения будет принято решение о выдворении 18 мигрантов за пределы Российской Федерации.
Помимо этого, в ходе рейдов были выявлены 12 человек, которые, получив гражданство РФ, не встали на воинский учет. Этих граждан доставили в военный комиссариат по Советскому и Октябрьскому районам Уфы для постановки на учет.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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