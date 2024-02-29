В Уфе 18 мигрантов будут выдворены из страны, а 12 поставлены на воинский учет

21:48, 29 фев 2024

Совместными усилиями МВД, ФСБ и Росгвардии в Уфе были проведены рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. В ходе вечерних проверок, затронувших развлекательные заведения, кафе и рестораны, 18 иностранных граждан были уличены в несоблюдении миграционных правил.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые будут рассмотрены судом. По результатам рассмотрения будет принято решение о выдворении 18 мигрантов за пределы Российской Федерации.

Помимо этого, в ходе рейдов были выявлены 12 человек, которые, получив гражданство РФ, не встали на воинский учет. Этих граждан доставили в военный комиссариат по Советскому и Октябрьскому районам Уфы для постановки на учет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео