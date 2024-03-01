Четверых подозреваемых в диверсиях на ж/д путях Башкирии ждет суд
14:15, 01 мар 2024
Центральное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех лиц, обвиняемых в поджогах оборудования на железнодорожных путях в Башкирии. Среди подозреваемых — 16-летний подросток.
Согласно версии следствия, 12 марта 2023 года фигуранты дела при помощи легковоспламеняющейся жидкости подожгли релейный шкаф на участке железной дороги «Карламан — Приуралье» в Кармаскалинском районе Башкирии. В тот же день они предприняли попытку поджечь еще один релейный шкаф на перегоне «Уршак — Кабаково» в Уфе. Подозреваемые были задержаны сотрудниками транспортной полиции и регионального управления ФСБ.
Следствие полагает, что обвиняемые выполняли инструкции по поджогам, полученные в мессенджере от лица, действовавшего в интересах Украины. За свои действия они рассчитывали на вознаграждение, которое один из фигурантов частично получил.
«Противоправными действиями подозреваемые причинили ущерб на сумму более 350 000 рублей, который они частично возместили в ходе следствия. Для обеспечения полного возмещения ущерба на их имущество наложен арест», — сообщили в управлении СКР.
Напомним, в Башкирии в 2023 году были возбуждены 2 уголовных дела о диверсиях в связи с поджогами релейных шкафов на железной дороге. По всем диверсиям, совершенным в республике, подозреваемые установлены.
Автор: Семен Подгорный
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