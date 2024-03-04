В Уфе таксист из Египта распылил перцовый баллончик в лицо пассажира

21:37, 04 мар 2024

В Кировском районном суде города Уфы состоялось очередное заседание по делу о нападении таксиста из Египта на своего пассажира.

Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошел 17 сентября 2023 года. Водитель такси, являясь гражданином Арабской Республики Египет, вступил в конфликт с клиентом из-за оплаты проезда. Стоимость поездки составила 519 рублей.

Словесная перепалка между таксистом и пассажиром переросла в более острую фазу. Иностранец распылил в лицо оппонента перцовый баллончик, а затем завладел его мобильным телефоном "Iphone 7" стоимостью 5600 рублей.

Потерпевший попытался остановить таксиста, однако тот вновь применил перцовый баллончик, нанеся ему несколько ударов по голове. После этого злоумышленник попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но совершил столкновение с двумя припаркованными машинами.

В результате столкновения таксист был вынужден вернуть телефон пассажиру и покинуть место преступления.

На состоявшемся судебном заседании подсудимый частично признал свою вину.

Следующее заседание по делу назначено на 19 марта 2024 года. В ходе него стороны представят свои прения.

Автор: Семен Подгорный