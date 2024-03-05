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В Башкирии сын зарубил собственного отца топором

В Башкирии сын зарубил собственного отца топором

10:40, 05 мар 2024

В Альшеевском районе произошла трагедия, в результате которой 48-летний мужчина по имени Салават лишил жизни своего 83-летнего отца Фанура. Согласно сообщениям, причиной этого ужасного поступка стали постоянные споры и конфликты между отцом и сыном.

Салават не покидал родительский дом в селе Ташлы, что вызывало недовольство его отца, который регулярно упрекал сына, называя его нахлебником, и настаивал на том, чтобы он нашел работу и начал зарабатывать самостоятельно. Несмотря на это, он трудился в хозяйстве с раннего утра и до позднего вечера, занимаясь уходом за животными и огородом.

В один из дней, когда Салават вышел во двор покурить, его отец вновь начал кричать на сына, требуя, чтобы тот наконец уехал и стал самостоятельно зарабатывать на жизнь. Это стало последней каплей, и мужчина, потеряв контроль над собой, схватил топор. В порыве гнева он нанес своему лежавшему на кровати 83-летнему отцу несколько ударов по голове.

После совершения преступления Салават вместе со своим братом вызвал скорую помощь, но, к сожалению, медики не смогли спасти жизнь пенсионера. В результате мужчина был осужден и приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Альшеевский район происшествия убийство
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