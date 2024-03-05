В Башкирии бывшего полицейского осудили за истязание своей 13-летней дочери

14:02, 05 мар 2024

В Республике Башкортостан бывший сотрудник Госавтоинспекции был признан виновным в жестоком обращении со своей несовершеннолетней дочерью.

5 марта текущего года пресс-служба прокуратуры региона сообщила о вынесении приговора отцу из Дуванского района, который подвергал своего ребенка физическому насилию. Речь идет об экс-инспекторе ДПС Иване К.

Как стало известно из заявления прокуратуры, обвиняемому было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года мужчина несколько раз избил 13-летнюю дочери по различным поводам, связанным с ее учебой и спортивными занятиями. Он наносил удары по разным частям тела девочки, в том числе используя посторонние предметы, если был недоволен ее оценками в школе, качеством выполнения домашних заданий или степенью вовлеченности в тренировочный процесс.

У несовершеннолетней были обнаружены ссадины и кровоподтеки. Отец девочки предстал перед судом по обвинению в истязании, однако своей вины не признал. Иван К. ранее проходил службу в структурах Министерства внутренних дел в должности инспектора, но на момент совершения преступления уже не являлся сотрудником правоохранительных органов.

Автор: Семен Подгорный