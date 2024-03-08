«Медицинский террор»: В Башкирии набирает обороты новый вид мошенничества

12:20, 08 мар 2024

В России орудует новая волна телефонных аферистов, искусно маскирующихся под медицинских работников. Злоумышленники запугивают людей ложными диагнозами, вымогая деньги за несуществующее лечение.

Схема мошенничества проста, но эффективна. Мошенник звонит на телефонный номер потенциальной жертвы, представляясь помощником профессора или главврача поликлиники. Он сообщает, что у гражданина якобы «выявлены проблемы со здоровьем» по результатам ранее сданных анализов.

Следом звонит «главный врач», предлагая «помощь» именитого профессора в лечении «серьезного заболевания». Однако за «спасение» требуется немалая сумма — как за само лечение, так и за «редкие» лекарства.

Люди, ошеломленные «диагнозом» и мнимой угрозой своему здоровью, часто поддаются панике и не в состоянии трезво оценить ситуацию. Они перечисляют мошенникам требуемые суммы, не получая взамен ни лечения, ни лекарств.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru