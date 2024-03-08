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Новый указ: миллионы водителей с 1 апреля столкнутся с пересдачей экзаменов

Новый указ: миллионы водителей с 1 апреля столкнутся с пересдачей экзаменов

12:51, 08 мар 2024

С 1 апреля 2024 года на российских дорогах воцарится новый порядок. Миллионы водителей с иностранными правами, будь то граждане других стран или вернувшиеся на родину россияне, рискуют стать пешеходами, если не позаботятся о своевременной замене своих водительских удостоверений.

В чем же суть нововведений? Владельцам иностранных водительских прав, получившим вид на жительство или гражданство РФ, отводится ровно год на то, чтобы обменять их на российские. Аналогичное правило касается и россиян, вернувшихся на родину с иностранным ВУ – по истечении года их "заграничный" документ станет недействительным.

Исключением из правил стали национальные водительские удостоверения Республики Беларусь. Они будут действительны как для белорусских, так и для российских граждан.

Ужесточение правил призвано повысить безопасность на дорогах, пресекая уклонение от медосмотров и стимулируя водителей к прохождению соответствующего обучения.

Что делать?

  • Проверьте срок действия: Если вы обладаете иностранным ВУ и планируете остаться в России на длительный срок, помните о годовом лимите.
  • Соберите необходимые документы: Перечень документов для замены ВУ можно найти на сайте ГИБДД.
  • Запишитесь на экзамен: Для получения российского ВУ необходимо будет сдать теоретический экзамен.
  • Не тяните до последнего: Очереди в ГИБДД могут увеличиться в преддверии 1 апреля, поэтому позаботьтесь о замене ВУ заранее.

Новые правила – это не повод для паники, а стимул к действию. Заблаговременная замена ВУ позволит вам без проблем продолжать водить автомобиль и чувствовать себя уверенно на дорогах.

Автор: Семен Подгорный
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