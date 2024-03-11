Неисправимый нарушитель: 18-летний уфимец дважды за неделю попался на вождении без прав

09:37, 11 мар 2024

В Уфе 18-летний водитель дважды за неделю был задержан за езду без прав. Примечательно, что оба раза его ловили по сигналам от бдительных граждан, воспользовавшихся чат-ботом ГИБДД.

В первый раз юный лихач был остановлен сотрудниками ДПС на «Ладе» 99-ой модели. Не имея водительского удостоверения, он был привлечен к административной ответственности, а его автомобиль отправился на штрафстоянку.

Однако, это не остановило юного нарушителя. Уже через несколько дней он снова был замечен за рулем, на этот раз управляя «ВАЗ-2112». Очередной сигнал в чат-бот ГИБДД привел к повторному задержанию.

В отношении 18-летнего уфимца был составлен ряд административных протоколов. Его ждет не только штраф, но и возможный арест на срок до 15 суток.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ