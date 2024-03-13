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В Башкирии судебные приставы охотятся за матерью-кукушкой, задолжавшей внушительную сумму по алиментам

В Башкирии судебные приставы охотятся за матерью-кукушкой, задолжавшей внушительную сумму по алиментам

18:23, 13 мар 2024

Судебные приставы в Башкирии объявили в розыск Анастасию Ушакову, жительницу города Белорецка, которая длительное время уклоняется от исполнения своих родительских обязательств.

33-летняя женщина имеет непогашенный долг по алиментам, превышающий 800 тысяч рублей. Эта сумма накопилась за счет систематической неуплаты средств на содержание ее ребенка, рожденного в 2009 году. Несмотря на очевидную юридическую ответственность, Ушакова продолжает игнорировать свои обязанности перед собственным ребенком.

По предварительным данным, разыскиваемая может скрываться в Уфе.

Судебные приставы обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в поисках должницы и сообщить имеющиеся сведения в дежурную часть ГУФССП РФ про РБ по телефонам: 8 (987) 587 26 16, 8 (347) 273-56-40.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба УФССП по РБ
Теги: Белорецк
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