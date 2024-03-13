Смертельный укус на вахте: в Башкирии суд обязал компанию выплатить миллионы семье погибшего

21:18, 13 мар 2024

В Кумертау трагическая история получила судебное завершение. Семье вахтовика, погибшего от укуса клеща на рабочем месте, удалось добиться компенсации от нерадивого работодателя.

Летом 2023 года мужчина, имевший третью группу инвалидности, отправился на вахту в одну из компаний Кумертау. Работа, как водится, кипела, никто не ждал беды. Но обыденный день обернулся трагедией: на рабочем месте мужчину укусил клещ. Последствия оказались фатальными.

Потеря кормильца стала сокрушительным ударом для семьи. Не имея другого источника дохода, близкие погибшего решились на отчаянный шаг — подать иск в суд, требуя возмещения морального ущерба.

Суд, изучив все обстоятельства дела, встал на сторону семьи. Было установлено, что работодатель не позаботился о безопасности своих сотрудников, не обеспечив их средствами индивидуальной защиты.

Помимо игнорирования мер безопасности, цинизм ситуации заключался в полном равнодушии работодателя к горю семьи.

«Работодатель с момента трагедии не связывался с семьей погибшего, полностью отсутствовал интерес в досудебном урегулировании вопроса. Также компания даже не предложила материальную помощь для организации похорон, семья не получила ни копейки», — рассказывает адвокат Дмитрий Черкасов.

В итоге суд обязал компанию выплатить компенсацию: 850 тысяч рублей каждому из родителей погибшего и 450 тысяч рублей его сестре.

Автор: Вадим Рудаков