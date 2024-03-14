Обыски в Минспорта Башкирии: Хабибов замешан в скандале?

09:14, 14 мар 2024

В коридорах башкирского министерства спорта в минувший вторник, 13 марта, разгорелся нешуточный переполох. По неподтвержденной пока информации, в стенах ведомства появились сотрудники правоохранительных органов, сообщает автор Telegram-канала «Однажды в Башкирии/Уфа».

Ходят слухи, что поводом для их визита могло стать предполагаемое злоупотребление служебными полномочиями со стороны главы минспорта Руслана Хабибова. Детали происходящего пока остаются тайной за семью печатями — возбуждено ли уголовное дело и в каком процессуальном статусе в данный момент находится чиновник, не разглашается. Известно лишь, что идут следственные мероприятия.

Сам Хабибов, кажется, не спешит прояснять ситуацию. В свой телеграм-канал он в тот день выложил четыре поста, в которых, однако, ни словом не обмолвился о разразившемся скандале, ограничившись отчетами о текущей работе министерства.

Между тем, это уже не первый случай, когда правоохранители наведались к башкирским чиновникам из спортивно-молодежной сферы. Ранее обыски прошли в кабинетах госкомитета республики по молодежной политике. Его экс-руководитель Яна Гайдук, ныне уже бывшая, тогда возмущалась, что силовики «копают не там» и лишь мешают ее сотрудникам работать. Однако вскоре после того Гайдук все же покинула свой пост по собственному желанию.

Впрочем, в самом минспорта РБ официально открестились от сведений о якобы прошедших там обысках, заявив, что никаких следственных действий в здании не проводилось.

Автор: Вадим Рудаков